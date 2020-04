Cândido Costa: "O Vítor Baía mandou-me ir lavar-lhe o Porsche"

A 13 de março, Cândido Costa estava nos Açores com a mulher, quando se começou a falar em decretar a emergência nacional. "Decidimos interromper as férias e regressar. Curiosamente, saímos de uma região onde não havia um único caso de coronavírus e fomos para o centro da epidemia", conta à SÁBADO, por telefone, desde a sua casa no Furadouro, na zona balnear de Ovar - o concelho esteve em cerco sanitário durante um mês.





O antigo futebolista, que completa 39 anos no dia 30 de abril, só saiu do concelho para ir com a mulher, grávida de seis meses, fazer dois exames de rotina ao hospital de S. João, no Porto, ou para ir buscar ou levar os dois filhos da anterior relação a casa da ex-mulher, em Santa Maria da Feira. O comentador da TVI não aderiu à moda de ver jogos antigos na televisão. "Não gosto, prefiro estar ligado à realidade e não às coisas do passado". Mas aceitou contar àas histórias da sua carreira.

A desilusão do "brinca na areia"

Começou a jogar futebol com 7 anos, no clube da sua cidade, S. João da Madeira. Com 14 anos, já era o grande craque da Sanjoanense. "Tinha técnica, velocidade, agressividade. Eu era um touro". Nessa época, sofreu uma grande desilusão, quando soube que os olheiros do FC Porto, o seu clube do coração, "pelo qual andava à porrada na escola", tinham optado por um colega seu, não o escolhendo por ser "muito brinca na areia". "Senti-me com o orgulho ferido e tentei ir treinar ao FC Porto, para lhes mostrar que estavam enganados. Mas deram-me uma tampa e até foram rudes comigo". Foi para casa a chorar, mas aplicou-se mais na época seguinte, chegou à seleção de sub-16 (era o único convocado que não jogava no Benfica, FC Porto e Sporting) e acabou por ser contratado pelo Benfica.