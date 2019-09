Bruno Fernandes partiu duas portas a pontapé no final do jogo entre o Boavista e o Sporting, no Estádio do Bessa. O CM sabe que tudo aconteceu depois de o capitão leonino ter sido expulso, por acumulação de cartões amarelos, já em período de compensação.

Segundo foi possível apurar, o segurança que estava na zona de acesso aos balneários ainda tentou acalmar os ânimos e impedir que Bruno Fernandes tivesse aquele comportamento. Houve também uma acesa troca de palavras entre ambos.

O Boavista comunicou estes estragos aos delegados da Liga presentes no jogo, não especificado quem era o jogador em causa. O incidente faz parte do relatório dos delegados, que confrontaram dirigentes do Sporting. Esses mesmos dirigentes terão apontado outro culpado para justificar o incidente. Há imagens de tudo aquilo que aconteceu.

Contactado pelo CM, o Sporting recusou fazer quaisquer comentários, alegando desconhecer qualquer processo no âmbito deste incidente.