Bruno Fernandes garante que renovação poupou milhões ao Sporting

O médio garante sentir a responsabilidade da renovação mas isso não quer dizer que não possa sair do Sporting já em janeiro. Diz que não depende dele.

"Ficar até ao fim da época? São coisas que não posso prometer, não sou eu que tenho a força para decidir isso ou não. Esta renovação nada tem a ver com uma eventual saída ou ficar aqui, nunca foi isso que esteve em jogo. Esta renovação tem vindo a ser negociada há algum tempo mas só agora aconteceu. Estou feliz, é um sinal de reconhecimento do meu trabalho e dá-me mais vontade e obrigação de lutar e querer fazer mais, por mim e pela responsabilidade que o clube coloca em cima de mim", revelou o médio em conferência de imprensa.

Bruno Fernandes explicou os detalhes do novo contrato , nomeadamente o facto de já não incluir uma cláusula que obrigava o Sporting a pagar cinco milhões de euros limpos ao médio, caso o clube rejeitasse uma proposta de 35 milhões de euros . O médio garante que, numa altura complicada para o clube, está a poupar dinheiro ao Sporting."Já vi que sabem quanto vou ganhar portanto pensei que já soubessem tudo. Vejo muita coisa a ser falada. Fala-se em milhões sem ter a certeza do que é. Sim, essa cláusula dos 35 milhões, foi aceite por mim e pelo meu empresário que fosse retirada, até porque tive oportunidade de a usar e não a usei, logo não fazia sentido estar lá. Tinha também um pagamento da parte do Sporting se não me deixasse sair e esse pagamento também não aconteceu. Como foi feita a renovação de contrato, achei por bem que esse dinheiro não fosse usado, até porque se fosse usado não havia renovação. Já demonstrei mais do que uma vez, por tudo o que se diga lá fora, o respeito que tenho pelo clube. Muita gente diz, numa altura em que o clube passa por dificuldades, uma renovação é muito estranha. Mas é fácil fazer as contas. Cinco milhões, para o Sporting seriam 10, e a minha renovação não chega perto dos cinco milhões", garantiu Bruno Fernandes.