O jogador do Sporting apresentou-se com queixas na perna direita. A convocatória de Fernando Santos inclui agora 24 jogadores

Bruno Fernandes foi dispensado da Seleção Nacional. O jogador do Sporting apresentou-se com queixas na perna direita. Depois de observado e de ter realizado exames (ressonância magnética), a Federação concluiu que não está em condições físicas de dar o contributo à equipa das quinas.



A convocatória de Fernando Santos inclui agora 24 jogadores.



Comunicado do Sporting



"Na sequência da dispensa dos trabalhos da Selecção Nacional Portuguesa, o Departamento Clínico do Sporting Clube de Portugal informa que o jogador Bruno Fernandes apresentou queixas na perna direita no dia seguinte ao jogo com a Santa Clara, tendo sido observado e sujeito a tratamentos na Academia Sporting.



A manutenção das queixas motivou a realização de exames [no dia de ontem – 18.03.2019] acompanhados pelos departamentos clínicos do Sporting Clube de Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol, dos quais resultou a conclusão da indisponibilidade física do jogador para competição devido a mialgias na região posterior da perna direita.



O jogador irá prosseguir os tratamentos e recuperação na Academia Sporting."