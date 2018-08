No dia 30 Abril deste ano, Bruno de Carvalho apregoou publicamente de uma forma entusiástica que o Sporting tinha 170 376 sócios, o que, segundo o então presidente, mostrava que a excitação dos associados com a sua gestão e que nunca ninguém tinha reunido tanto consenso à volta de um clube como ele.

Porém, feitas agora as contas pela Comissão de Gestão, no âmbito da preparação dos cadernos eleitorais para dia 8 de Setembro, o Sporting tem 90 mil sócios, dos quais apenas 50 mil (porque têm as quotas em dia e são maiores de idade) podem votar, avança o Correio da Manhã. Faltam assim 80 mil associados ao clube do total mencionado por Bruno de Carvalho.

No mesmo mês, o ex-presidente do Sporting disse ainda que este alegado crescimento de filiados e pagantes era um reflexo da sua gestão.

Estes "sócios-fantasmas" mencionados por BdC tratam-se de associados que já faleceram, que não têm as quotas em dia e até mesmo de números repetidos, avança a mesma publicação.

O Sporting vai a eleições no dia 8 de Setembro, onde somente os sócios maiores de idade e com as quotas em dia poderão escolher o novo presidente do clube durante a assembleia-geral.