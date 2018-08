Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, nega as alegações de que tinha mandado congelar as contas do clube, como tinha avançado o Correio da Manhã, esta sexta-feira.

Bruno de Carvalho refere que este é um "novo exercício de despudorada desonestidade intelectual" por parte da Comissão de Gestão, que é liderada por Artur Torres Pereira.

"É evidente que ninguém procurou congelar qualquer conta bancária do Sporting C.P. Estas expressões devem-se a grosseira ignorância frequentemente manifestada pelos comissários de JMS (vulgo comissão de gestão) que, manifestamente, não dominam o léxico que usam", lê-se no comunicado divulgado através da sua página de Facebook.



No comunicado, assinado por Bruno de Carvalho que afirma ser "Presidente do Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal", pode ler-se: "não houve nenhuma tentativa de congelamento de qualquer conta bancária do Sporting C.P. ou da Sporting C.P.- Futebol, SAD".



A Comissão de Gestão anunciou que irá apresentar um processo-crime contra Bruno de Carvalho, depois de ter confirmado junto das instituições financeiras - que recusaram "participar nesta tentativa de fraude" – o pedido do antigo presidente do Sporting.

"Trata-se evidentemente de mais uma manifestação maculada pela crassa ignorância, sempre envolvida em frases de minuta, imediatamente suportada por um alarde de conversas de taberna em antenas de televisão onde se procura a lavagem cerebral dos públicos que a isso se submetam", escreve o sportinguista.