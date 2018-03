Este domingo, Bruno de Carvalho endereçou críticas a Luís Filipe Vieira. No seu perfil de Facebook, o presidente do Sporting reagiu ao discurso do presidente benfiquista nos Açores.

Carvalho escreveu uma longa lista em que se refere a Vieira, nomeadamente quando aborda o estatuto de arguido do presidente benfiquista na Operação Lex e as acusações que comprometem Paulo Gonçalves no processo e-toupeira. "Eu apenas sou arguido num caso muito grave em termos criminais; Eu apenas tenho o meu braço direito acusado, e já tendo estado detido por crimes graves", diz.

No fim, mostra o registo criminal de Al Capone, o gangster que se tornou célebre nos EUA nos anos 20 e 30.