Bruno de Carvalho vai cumprir o castigo imposto pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e assistir ao jogo entre o Sporting e o Benfica, no sábado, na tribuna.O presidente do Sporting não irá para o banco, como tinha planeado. Tomou essa decisão depois de ter falado com o seu advogado, descreveu no programa Verde no Branco da Sporting TV."A minha primeira decisão foi ir para o banco. Mas o meu advogado fez-me uma pergunta que considero pertinente. Perguntou-me se preferia mostrar a minha indignação indo para o banco – e nesse caso, independentemente de ter a certeza que o castigo de seis dias seria retirado, a pessoa em questão [José Manuel Meirim] me poderia dar outra suspensão; ou se, por outro lado, prefiro ver o jogo calmamente, apreciar a vitória e mostrar a minha indignação vencendo o processo no Tribunal a este senhor", contou.O presidente do Conselho de Disciplina, José Manuel Meirim, foi o visado nas críticas de Bruno de Carvalho.O castigo de seis dias de suspensão foi aplicado ao presidente leonino na sequência das suas declarações acerca de António Salvador, presidente do Sporting de Braga.Em Março, Bruno de Carvalho escreveu no Facebook que Salvador era "um labrego trolha e aldrabão".