Anúncio foi feito pelo presidente do Valladolid, Carlos Suarez.

O antigo futebolista brasileiro Ronaldo comprou 51% das acções do Valladolid, actual 16.º classificado da Liga espanhola, anunciou hoje o presidente do clube, Carlos Suarez, que era também o accionista maioritário.



"O Ronaldo adquiriu, a título pessoal, 51% das acções do clube", referiu Suarez, em conferência de imprensa, confirmando que o acordo ficou concluído na passada quarta-feira.



Suarez, que detinha 58% do capital social do clube, afirmou que esta operação vai permitir "alcançar uma dimensão inimaginável".



Escusando-se a confirmar os valores envolvidos, que a comunicação social espanhola avança terem sido a rondar os 30 milhões de euros, Suarez realçou o impacto desta venda: "Queremos crescer tanto quanto os nossos sonhos permitirem".



O presidente do município de Valladolid, Oscar Puente, felicitou "a chegada ao clube de uma lenda viva do futebol mundial".



No regresso ao principal escalão do futebol espanhol, o Valladolid segue no 16.º lugar, com dois pontos nos dois primeiros jogos.



O duas vezes vencedor da Bola de Ouro, de 41 anos, jogou seis temporadas em Espanha, ao serviço do FC Barcelona, em 1996/97, e do Real Madrid, entre 2002 e 2007.