Laszlo Bölöni foi o treinador com quem Cristiano Ronaldo se estreou na equipa principal do Sporting, quando este tinha apenas 17 anos e meio, num duelo de apuramento para a fase de grupos da Champions, frente ao Inter. O técnico recorda agora os motivos pelos quais o fez e os 'problemas' que lhe deu, na altura, quando disse que este viria a ser melhor que Figo ou mesmo Eusébio, duas glórias do futebol português."Fui ver o jogador aos juvenis e pedi que viesse logo para a primeira equipa, pois tinha um bom físico, era rápido e tinha grande técnica", explicou o técnico romeno, que explica que a grande surpresa foi quando Ronaldo treinou com a equipa principal: "Quando o vi em ação, decidi que não devia voltar a jogar nos escalões inferiores. Era um jovem-velho. Era uma coisa excepcional. Tinha uma maturidade fora do normal para alguém com 16 ou 17 anos".Foi por isso que Bölöni não precisou de muito tempo para perspetivar que o agora jogador da Juventus iria chegar ao topo do futebol mundial."Para mim, não foi uma surpresa. Não sabia que iria ser um dos melhores da história, mas sabia que, sem lesões, seria um jogador muito bom. Naquela época perguntaram-me numa entrevista, e eu disse que ele iria superar o Figo e até o Eusébio. Essas palavras deram-me problemas, pois são Deuses em Portugal e comparar um jovem com Deuses... Ronaldo, no entanto, demonstrou que eu estava certo", atirou o treinador, em declarações ao jornal 'Marca', onde também explicou que este tem uma característica que o pode levar a ter ainda mais alguns anos de carreira: "Ninguém pode dizer até quando jogará. Tem uma qualidade que é a sua mentalidade, própria de um goleador. É muito forte e quer sempre mais. É um rapaz muito trabalhar, tem um físico privilegiado. Se não se lesionar, penso que ainda pode jogar mais vários anos".