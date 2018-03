Não quis falar de Jorge Jesus. Cansou-se de explicar que não ficou no Benfica porque o técnico não encontrou espaço para ele. No futuro, talvez volte, como jogador ou dirigente. Agora está em Manchester, cidade onde o encontramos numa tarde chuvosa para uma conversa de 51 minutos na academia do Manchester City. Com 23 anos, o português está a corresponder: tem sete golos e 10 assistências em 43 jogos. Para o treinador, Pep Guardiola, ele é insubstituível: "Enquanto eu aqui estiver, Bernardo Silva não irá para outro clube".

Recebeu dicas de Cristiano Ronaldo quando se mudou para Manchester?

Sim, tanto do Cristiano Ronaldo como do Nani. Avisaram-me sobre as diferenças do clima e da comida, mas também me disseram que ia jogar na liga mais forte do mundo, numa cidade com um grande ambiente em torno do futebol e ideal para crescer como jogador.



Como tem sido o clima?

A falta de sol foi o factor que mais mudou a minha vida aqui. Porque quando acordamos e temos sol, mesmo no Inverno, é melhor. Tanto em Lisboa como no Mónaco, o clima era assim. Aqui passo mais tempo dentro de casa. Fico a ver séries. As minhas favoritas são Game of Thrones e Peaky Blinders.

Como ocupa os tempos livres?

Tempos livres? São escassos. Temos muitos jogos e muitos treinos. Estou a maioria do tempo em estágio. Quando não estou, tento descansar. Tenho sempre aqui o meu pai, a minha mãe e amigos. Gosto de ir jantar fora com eles. Agora, por exemplo, tive cá um primo meu e fomos jogar bowling.

Com quem se dá quando a família não está?

A minha namorada [a francesa Alicia Verrando] vive comigo. E raramente estou sozinho: a minha mãe foi-se embora há dois dias e o meu pai está cá agora. A minha avó materna já cá veio e a minha irmã esteve cá na semana passada, Os meus amigos estão sempre aí. É bom para andar distraído e porque tenho saudades de Lisboa e de estar com as pessoas de quem gosto. Entre os colegas, passo bastante tempo com os brasileiros [Danilo, Fernandinho, Ederson e Gabriel Jesus] porque falamos a mesma lingua e temos coisas em comum. Também com o Mangala, com o Mendy e com o Yaya Touré, porque falam francês e eu estive três anos em França.



Qual a maior lição que aprendeu com Pep Guardiola?

O mais importante é a mentalidade que ele incute aos jogadores: nunca nos devemos cansar de ganhar. Se ganharmos 20 jogos seguidos, é para ir para o 21º, se ganharmos 100, não é para travar.