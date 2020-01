O Benfica venceu o avançado internacional espanhol Raúl de Tomás ao Espanyol, da Liga espanhola de futebol, por 20 milhões de euros, confirmou hoje o campeão português à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter acordado com o RCD Espanyol de Barcelona os termos para transferência definitiva dos direitos de Raul de Tomás Gómez pelo montante de 20 milhões de euros", lê-se no comunicado.

Os 'encarnados' poderão ainda receber mais dois milhões de euros por objetivos, além de ficarem com 20% de uma mais-valia obtida numa futura transferência do espanhol.

Em 03 de julho de 2019, os ‘encarnados’ anunciaram a contratação do jogador espanhol, que pertencia aos quadros do Real Madrid, por 20 milhões de euros.

O avançado, que completou 25 anos em 17 de outubro, assinou, então, um contrato por cinco anos, até junho de 2024, ficando com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Em 2019/20, Raúl de Tomás cumpriu 17 jogos pelos ‘encarnados’, 12 como titular, conseguindo três golos, todos fora, um na Liga dos Campeões (1-3 com o Zenit), um na Taça de Portugal (2-1 com o Vizela) e um na Taça da Liga (2-2 com o Vitória de Setúbal).