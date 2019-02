Os encarnados marcaram quatro golos e viram um ser anulado pelo vídeo-árbitro. Já os leões marcaram dois golos. Guarda-redes do Benfica foi expulso.

O Benfica segurou hoje o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Sporting, por 4-2, em jogo da 20.ª jornada.



O suíço Seferovic (11 minutos) e os portugueses João Félix (36), Ruben Dias (47) e Pizzi (73), de grande penalidade, marcaram os golos dos 'encarnados', enquanto o também luso Bruno Fernandes (43) e o holandês Bas Dost (89), de penálti, fez o tento do Sporting.



Com este resultado, o Benfica, que terminou em inferioridade numérica, por expulsão de Vlachodimos (85), segurou o segundo lugar, com 47 pontos, a dois pontos do líder FC Porto, que joga hoje em casa do Vitória de Guimarães.



O Sporting segue no quarto lugar, a 10 pontos do FC Porto, a oito do Benfica e a sete do Sporting de Braga.