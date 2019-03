O Benfica ainda viu um golo anulado pelo VAR no início da primeira parte por Jonas estar numa posição irregular no campo.

O Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas recebeu o jogo da Primeira Liga entre o Benfica e o Moreirense. O clube das águias bateu os cónegos por 4-0, com golos de João Félix, que abriu o marcador aos 37 minutos, seguido de Samaris aos 43'. Rafa avançou na segunda parte com um golo, aos 49'. Luis Florentino terminou a partida com o quarto golo.



O Benfica viu um golo anulado pelo VAR: Pizzi serviu Jonas para o golo, mas o médio estava numa posição irregular. O árbitro Nuno Almeida ainda validou a decisão, mas reverteu-a depois de ouvir as instruções do vídeo-árbitro.



O clube lisboeta não perde na Liga há 10 jogos, com nove vitórias e um empate. Já o Moreirense não ganha há dois jogos.



O Benfica conseguiu assim juntar-se ao FC Porto na liderança da I Liga portuguesa de futebol na visita ao Moreirense, depois de na véspera os dragões terem vencido em casa o Marítimo (3-0). Ambos têm agora 63 pontos.