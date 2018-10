O Benfica pode assumir hoje a liderança isolada da I Liga de futebol, caso vença o Belenenses, no Jamor, em jogo da oitava jornada da prova.

Depois do empate 1-1, na sexta-feira, do Sporting de Braga em casa do Vitória de Guimarães, os 'encarnados' têm a oportunidade de ficar sozinhos na frente da prova em caso de triunfo sobre os 'azuis' do Restelo, um conjunto que já esta temporada 'vendeu cara' a derrota na recepção ao FC Porto, apenas cedendo nos descontos.



Além do encontro no Jamor, hoje realizam-se mais dois encontros, com destaque para a partida em Vila do Conte, em que o Rio Ave, quarto classificado da prova, pode subir provisoriamente ao terceiro, caso vença na recepção ao Desportivo de Chaves. A outra partida vai opor o Desportivo das Aves ao Santa Clara.



- Sexta-feira, 26 out:



Nacional -- Portimonense, 0-1 (0-1 ao intervalo)



Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 1-1 (1-1)



- Sábado, 27 out:



Desportivo das Aves - Santa Clara, 15:30



Rio Ave - Desportivo de Chaves, 18:00



Belenenses -- Benfica, 20:30



- Domingo, 28 out:



Moreirense -- Marítimo, 15:00



Tondela - Vitória de Setúbal, 15:00



FC Porto -- Feirense, 17:30



Sporting -- Boavista, 20:00