O Benfica voltou a pronunciar-se sobre o "cobarde e criminoso ato de apedrejamento" de que foi alvo o autocarro quando a equipa regressava ao Seixal depois do empate com o Tondela na Luz (0-0) "São situações que se têm repetido com maiores ou menores consequências, sendo a mais grave, recorde-se, a que vitimou o nosso adepto Bruno Simões quando o autocarro de adeptos do Benfica foi apedrejado no regresso a Barcelos, após um Benfica-Braga na Luz, para além das diversas situações que têm sido recorrentes no futebol português", pode ler-se na newsletter diária.O clube da Luz exige punições severas para os autores do ataque. "Em todos estes casos, sem exceção, importa e exige-se que as autoridades atuem com o máximo rigor, e identifiquem e punam os responsáveis destes atos criminosos, verdadeiros delinquentes que devem ser erradicados do futebol e que mancham a imagem de todos os clubes sem exceção. Estão a mais no futebol e devem ser punidos de uma forma exemplar", frisa.