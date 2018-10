"Não há qualquer tipo de censura no Benfica em relação a quem quer que seja", disse Luís Bernardo que garantiu que é falso que António Simões esteja impedido de entrar nas instalações da BTV"

Benfica quebra o silêncio sobre acusações de censura de António Simões. O director de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, prestou declarações ao programa "Pé em Riste", na CMTV e negou qualquer tipo de censura.



"Não há qualquer tipo de censura no Benfica em relação a quem quer que seja", afirma acrescentando que a acusação de que António Simões estaria impedido de entrar nas instalações da BTV "é falsa".



"António Simões já teve a oportunidade de ir à BTV cinco vezes", afirma negando qualquer ordem que impeça António Simões de entrar na BTV.



"Os factos contrariam o que António Simões diz. Interessa defender a reputação e o bom nome dos profissionais da BTV", vinca ainda.



António Simões acusou o clube da Luz de o ter afastado do canal televisivo.