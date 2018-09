Benfica recorre para o TAS da condenação da FIFA relativamente a Bilal

Benfica confirma notificação da decisão da FIFA que condena o clube ao pagamento de mais de três milhões de euros a Bilal e anunciou que avança com o recurso.

O Benfica anunciou hoje que vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da decisão da Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, que não lhe reconheceu justa causa no despedimento do jovem avançado holandês Bilal Ould-Chikh.



"O Benfica recebeu hoje a decisão proferida pela Câmara de Resolução de Disputas da FIFA no processo que envolve o despedimento com invocação de justa causa do seu ex-atleta Bilal Ould-Chikh. Por não se conformar com a decisão proferida, requereu de imediato os fundamentos da mesma com vista a interpor recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) de Lausana", revelou o clube.



A FIFA condenou a formação portuguesa a pagar 3,5 milhões de euros a Bilal Ould-Chick, com quem rescindiu, unilateralmente, em 2017, evocando justa causa.



"O Benfica mantém a convicção de que o despedimento do referido atleta se justificou face ao comportamento desportivo e social deveras censurável e, como tal, é legalmente sustentável, não deixando, por isso, de reclamar a devida indemnização junto do Tribunal Arbitral do Desporto de Lausana", justificam os 'encarnados.



O futebolista holandês de origem marroquina chegou a Portugal na época 2015/16 para integrar a equipa B do Benfica, a qual representou em 12 jogos.



Após a rescisão com o Benfica, rumou aos holandeses do Utrecht, sendo que actualmente o futebolista de 21 anos está sem clube.



Representou as selecções jovens da Holanda nos escalões sub-15, sub-17 e sub-19.



"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa ter recebido no dia de hoje a decisão proferida pela Dispute Resolution Chamber (Câmara de Resolução de Disputas) da FIFA no processo que envolve o despedimento com invocação de justa causa do seu ex-atleta Bilal Ould-Chikh. Por não se conformar com a decisão proferida, requereu de imediato os fundamentos da mesma com vista a interpor recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) de Lausanne.



A SL Benfica – Futebol, SAD mantém a convicção de que o despedimento do referido atleta se justificou face ao comportamento desportivo e social deveras censurável e, como tal, é legalmente sustentável, não deixando, por isso, de reclamar a devida indemnização junto do Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne.