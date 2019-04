O Benfica foi eliminado nos quartos de final da Liga Europa de futebol, ao perder em casa do Eintracht Frankfurt, por 2-0, na segunda mão.

O Benfica foi esta quinta-feira eliminado nos quartos de final da Liga Europa de futebol, ao perder em casa do Eintracht Frankfurt, por 2-0, na segunda mão, depois de ter vencido em casa por 4-2.



Kostic, aos 36 minutos, e Rode, aos 67, marcaram os golos do conjunto alemão, que beneficiou dos dois golos marcados no Estádio da Luz, em Lisboa.



Nas meias-finais, o Eintracht Frankfurt vai jogar com o Chelsea, que eliminou o Slavia de Praga.