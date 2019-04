Num jogo com três penáltis, o Benfica levou a melhor ao bater o Sporting de Braga por 4-1, com golos de Rúben Dias, Rafa e o biso de Pizzi.

O Benfica isolou-se este domingo na liderança do campeonato com a vitória por 4-1 sobre o Sporting de Braga, num jogo emocionante com três penáltis marcados.



O jogo começou mal para o Benfica com um penálti marcado a favor do Sporting de Braga aos 35 minutos. Wilson Eduardo marcou o 1-0 no Estádio Municipal de Braga, dando vantagem ao clube. Já na segunda parte, Pizzi empatou o jogo e bisou aos 66 minutos. O cabeceamento certeiro de Rúben Dias subiu o marcador para os 3-1 e Rafa consolidou o resultado já aos 90'.



O Benfica alcança assim a liderança isolada na Liga NOS e passa a ter dois pontos de vantagem sobre o FC Porto.