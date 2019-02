Grimaldo inaugurou o marcador logo aos 33 segundos de jogo. Seferovic e Jonas bisaram a partida da 21.ª jornada da I Liga.

O Benfica conquistou uma goleada histórica contra o Nacional este domingo, com dez bolas a zero, ficando assim apenas a um ponto do líder FC Porto na 21.ª jornada da I Liga.



Com um golo de Grimaldo logo aos 33 segundos de jogo, as águias começaram bem o jogo. Após este arranque, Seferovic marcou o segundo aos 21 minutos, depois de roubar a bola a Gabriel. O suíço não ficou por aqui e bisou a partida pouco depois, aos 27'.





? 7’ | Benfica 1-0 Nacional



Entre campeonato e competições europeias, Grimaldo já é o defesa com mais golos (6) esta época, apenas igualado por Kolarov e Sergio Ramos#LigaNOS #SLBCDN #Reconquista pic.twitter.com/LrTMiHmDYc — GoalPoint.pt ? (@_Goalpoint) February 10, 2019

ovem defesa-central Ferro, que se estreou a marcar, fez o 6-0. Rúben Dias destacou-se logo a seguir aos 64 minutos com mais um golo.





Jonas voltou ao marcador, de livre direto, ao fazer o oitavo golo do jogo. Rafa, após algumas oportunidades perdidas, fez o 9 a zero.



Jonas termina a partida com o 10-0, bisando-a.



