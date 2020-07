Benfica estreia novo equipamento já na final da Taça

O Benfica anunciou que vai estrear já na final da Taça de Portugal, diante do FC Porto (no sábado, às 20h45), o equipamento da próxima temporada. No comunicado, os encarnados revelam ainda o mote que levou à elaboração das duas principais 'peles' para 2020/21.





"A camisola principal, sob o mote inspirador 'Ready for the comeback' ('Prontos para o regresso'), tem estreia marcada para a final da Taça de Portugal. 'Ready for the Glory' ('Prontos para a glória') assume-se como o tema da camisola alternativa. (...) O lançamento das novas camisolas foi construído à luz da campanha global da Adidas – Ready For Sport – que celebra o regresso ao desporto após um período de paragem", referem as águias no seu site oficial.Na camisola principal, o Benfica destaca o emblema do clube a dourado e preto e salienta o "detalhe diferenciador" da alternativa com o emblema "delineado a prata".As novas camisolas estarão à venda esta sexta-feira por 89,95€ e têm sido criticadas nas redes sociais pela falta do branco, afirmando que a cor faz parte do equipamento princiapl do Benfica, não estando presente no novo modelo.