Os encarnados empataram em casa por duas bolas contra o Belenenses SAD, em jogo da primeira liga.

O marcador foi inaugurado por Jonas que fez o primeiro golo já na segunda parte. Depois Samaris dilatou a diferença.



Minutos depois o Belenenses dimiuniu através de Diogo Viana e empatou com golo de Kikas.



Eduardo Henrique do Belenenses viu aos 90 minutos o segundo cartão amarelo e foi expulso.



O Belenenses defrontou o Benfica em jogo da 25.ª jornada da liga portuguesa de futebol, arbitrado pelo lisboeta João Capela. Com este resultado, o clube das águias fica em igualdade pontual com o FC Porto, ambos com 60 pontos. O Belenenses fica em sétimo, com 37 pontos.



Este foi o jogo em que o Belenenses estreou o seu novo símbolo, depois da decisão do Tribunal da Relação, que confirmou a decisão da providência cautelar interposta pelo Belenenses clube.



A proibição de o Belenenses SAD em usar o símbolo do clube junta-se à interdição de uso do hino e lema e, de acordo com Rui Pedro Soares, presidente daquela SAD, "é uma decisão provisória que em breve irá dar início à ação principal, à qual caberá recurso".