Benfica denuncia insultos racistas dirigidos a jogadora

O Benfica denunciou e condenou "manifestações racistas" dirigidas à jogadora nigeriana de 20 anos Christy Ucheibe, durante o jogo contra o Famalicão que os encarnados venceram esta quarta-feira, garantindo o acesso à final da Taça de Portugal feminina da época 2019/2020, interrompida devido à pandemia de Covid-19.O clube da Luz questiona a presença de espetadores no jogo, duvidando que "todas as pessoas que estiveram presentes na bancada do Campo n.º 1 do Centro de Estágio do FC Famalicão" pertenciam à equipa responsável pela "organização do jogo" ou à estrutura do clube adversário. Contactada pela SÁBADO, fonte oficial do clube explica que durante o jogo desta quarta-feira, várias pessoas estavam nas bancadas do estádio do Famalicão e que começaram a dirigir insultos de índole racista a Christy Ucheibe."É imperativo que este tipo de comportamento seja erradicado definitivamente na nossa sociedade e, em particular, nas bancadas de estádios e pavilhões. É inaceitável que continue a haver atos racistas e que os prevaricadores não sejam sempre punidos", refere o Benfica num comunicado. "Este é um sintoma da persistência de atraso civilizacional neste domínio, o qual há muito deveria ter sido colmatado", acrescenta.O clube diz que em vez de apresentar queixa formal às autoridades, pretende denunciar estes comportamentos publicamente.