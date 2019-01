O Benfica fez uma cronologia dos acontecimentos do caso dos e-mails e voltou a apontar os dedos ao FC Porto e pelo diretor de comunicação do clube, Francisco J. Marques.

O Benfica voltou esta quinta-feira a reagir à detenção de Rui Pinto. Através da 'News Benfica', os encarnados fizeram nova cronologia dos acontecimentos apontando uma vez mais ao FC Porto.



"O Sport Lisboa e Benfica foi vítima de roubo de toda a sua correspondência eletrónica privada. Poucos dias depois da célebre reunião do Altis, entre os Diretores de Comunicação do FC Porto e do Sporting Clube de Portugal, o fruto desse roubo viria a ser exibido no Porto Canal pelo Diretor de Comunicação do FC Porto. Nessa mesma altura, amigos de infância e universidade do hacker ontem detido passaram a ser figuras em destaque no Porto Canal, onde os emails do Sport Lisboa e Benfica eram semanalmente exibidos de forma truncada e manipulada", começam por escrever. "Posteriormente, essa difusão era, de forma organizada e criminosa, ampliada pelo blogue "Mercado de Benfica" e por blogues afetos a uma conhecida empresa de comunicação contratada pela anterior direção do Sporting Clube de Portugal. A partir do momento em que, por decisão do Tribunal da Relação do Porto, o Porto Canal foi proibido de fazer essa divulgação, passaram a ser esses blogues a difundir em primeira mão os emails obtidos ilicitamente".



Com a detenção de Rui Pinto ontem e a consequente conferência de imprensa da PJ, os encarnados dizem que "ficou claro que estava em causa a falsificação de documentos, realçando-se que, da nossa parte, alertámos desde o início para os riscos de ser assumido como fonte credível (e com divulgação feita de forma criminosa e como verdade absoluta) emails truncados, falsificados e totalmente descontextualizados". "Cibercrime altamente sofisticado, implicando tanto tempo e recursos, nunca seria feito de forma graciosa. Foi dado mais um passo no sentido da descoberta da verdade e será importante perceber as motivações e quem esteve por detrás disso. O Benfica já manifestou que acompanhará de forma intensa e atenta todo este processo reiterando total disponibilidade para colaborar no que lhe for solicitado na descoberta da verdade", concluem.



Leia o comunicado na íntegra:



"FACTOS QUE FALAM POR SI!

1 – O Sport Lisboa e Benfica foi vítima de roubo de toda a sua correspondência eletrónica privada. Poucos dias depois da célebre reunião do Altis, entre os Diretores de Comunicação do FC Porto e do Sporting Clube de Portugal, o fruto desse roubo viria a ser exibido no Porto Canal pelo Diretor de Comunicação do FC Porto. Nessa mesma altura, amigos de infância e universidade do hacker ontem detido passaram a ser figuras em destaque no Porto Canal, onde os emails do Sport Lisboa e Benfica eram semanalmente exibidos de forma truncada e manipulada.



2 – Posteriormente, essa difusão era, de forma organizada e criminosa, ampliada pelo blogue "Mercado de Benfica" e por blogues afetos a uma conhecida empresa de comunicação contratada pela anterior direção do Sporting Clube de Portugal. A partir do momento em que, por decisão do Tribunal da Relação do Porto, o Porto Canal foi proibido de fazer essa divulgação, passaram a ser esses blogues a difundir em primeira mão os emails obtidos ilicitamente.



3 – O Tribunal da Relação do Porto deliberou pela proibição imediata da divulgação criminosa dos emails por parte do Porto Canal. A ERC (Entidade Reguladora da Comunicação Social) condenou o Porto Canal e o Diretor de Comunicação do FC Porto, dando como provado a deturpação e manipulação da informação constante dos emails. E no âmbito da justiça criminal, o mesmo Diretor de Comunicação do FC Porto foi constituído arguido pelos crimes de divulgação de correspondência privada e ofensa a pessoa coletiva, e toda a administração do FC Porto, com o seu presidente à cabeça, foram também constituídos arguidos pelo crime de ofensa a pessoa coletiva. Existindo neste momento mais de uma dezena de processos judiciais interpostos pelo Sport Lisboa e Benfica.



4 – Demonstrando estarmos perante uma rede criminosa altamente organizada e profissional, ao longo destes meses assistimos a um trabalho minucioso de divulgação de emails. Mais recentemente, outras entidades e instituições, entre elas prestadores de serviços jurídicos ao Sport Lisboa e Benfica, foram também vítimas de violação e divulgação da sua correspondência privada, eliminando em definitivo a tese de que o roubo dos emails poderia ter origem interna no nosso clube.



5 – Ontem, tomámos conhecimento, no âmbito da operação Cyberduna, da detenção do alegado responsável pelo roubo da correspondência eletrónica privada do Sport Lisboa e Benfica, estando em causa, de acordo com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Judiciária, factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo.



6 – Na sequência da conferência de imprensa da Polícia Judiciária, também ficou claro que estava em causa a falsificação de documentos, realçando-se que, da nossa parte, alertámos desde o início para os riscos de ser assumido como fonte credível (e com divulgação feita de forma criminosa e como verdade absoluta) emails truncados, falsificados e totalmente descontextualizados.



7 – Cibercrime altamente sofisticado, implicando tanto tempo e recursos, nunca seria feito de forma graciosa. Foi dado mais um passo no sentido da descoberta da verdade e será importante perceber as motivações e quem esteve por detrás disso.



8 – O Sport Lisboa e Benfica já manifestou que acompanhará de forma intensa e atenta todo este processo reiterando total disponibilidade para colaborar no que lhe for solicitado na descoberta da verdade.



O tempo é da justiça!