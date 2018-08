A vitória sobre o PAOK permitiu ao Benfica apurar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.



A vitória (4-1) esta quarta-feira na Grécia sobre o PAOK permitiu ao Benfica apurar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, anulando a ligeira desvantagem do empate 1-1 trazido da primeira mão de Lisboa.



Ao golo de Prijovic, anotado logo aos 13 minutos e que conferia maior tranquilidade aos gregos, o Benfica respondeu da melhor maneira e, no espaço de seis minutos, virou o resultado e a eliminatória a seu favor, com golos de Jardel, aos 20, e de Salvio, aos 26, este na conversão de uma grande penalidade.



A equipa 'encarnada' arrumou praticamente a eliminatória ainda antes do intervalo, com um golo de Pizzi, aos 39, tendo Salvio, aos 49, também de penálti, conferido maior expressão ao resultado.



Emocionante foi o embate entre os austríacos do Red Bull Salzburgo e o Estrela Vermelha, com os sérvios a empatarem 2-2, garantindo a passagem mercê dos golos apontados fora, depois do 0-0 da primeira mão.



Por seu turno, os holandeses do PSV Eindhoven receberam e venceram os bielorrussos do BATE Borisov por 3-0, já depois de terem vencido em casa do adversário por 3-2, passando com facilidade à fase de grupos.



Para o sorteio de quinta-feira, no Mónaco, o FC Porto, campeão nacional, e o Benfica, vice-campeão, vão integrar o pote dois, sabendo que vão encontrar na fase de grupos, a disputar entre 18 de setembro e 12 de dezembro, um dos cabeças de série, casos de Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Bayern Munique, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain e Lokomotiv Moscovo.



Além de um dos oito 'tubarões', as equipas lusas vão deparar-se com um rival do pote três (Liverpool, Schalke 04, Lyon, Mónaco, Ajax, CSKA Moscovo, PSV Eindhoven e Valência) e com um do quarto (Estrela Vermelha, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Inter Milão, Hoffenheim e AEK Atenas).



No pote dois, FC Porto e Benfica evitam medir forças com Borussia Dortmund, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Nápoles, Tottenham e Roma.