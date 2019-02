O clube turco ainda conseguiu empatar o jogo na segunda parte, mas o suiço Seferovic deu a vantagem ao marcador perto dos 70 minutos.

O Galatasaray e Benfica mediram esforços ao final desta tarde, mas o Benfica conseguiu levar a melhor nesta jornada da Liga Europa com duas bolas a zero.



O Benfica começou bem o jogo ao chegar ao intervalo a vencer por 1-0 com um golo de Salvio, de penálti, em Istambul. Contudo, o Galatasaray abriu a segunda metade da partida com um golo de Luyindama num cabeceamento certeiro, levando ao empate.



Seferovic resolveu com o segundo golo do Benfica aos 64 minutos, de pé esquerdo na área.







O Benfica, que nunca foi eliminado por uma equipa turca nas competições europeias, mas também nunca tinha conseguido vencer naquele país, recebe o Galatasaray dentro de uma semana, em 21 de fevereiro, no Estádio da Luz, em jogo com início às 20:00.



Com Lusa.