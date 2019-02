Benfica: As histórias do prodígio João Félix

Desde bebé que era viciado na bola e ele e o irmão chegaram a jogar com 15 bolas na sala de casa. João Félix, a nova coqueluche do Benfica, começou a carreira no FC Porto, mas mudou-se para a as águias com 15 anos. Antigos treinadores e colegas elogiam a sua qualidade e o foco no futebol bonito