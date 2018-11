Benfica-Ajax: Grimaldo critica adeptos do clube

"A reacção dos adeptos não me agradou nada. A equipa correu, trabalhou, não entendo porque não estão connosco, quando há vitórias estamos todos juntos e felizes, mas agora que estamos a sofrer derrotas e precisamos deles para dar a volta", defendeu Alejandro Grimaldo em comentários após o jogo com o Ajax.

Na rápida entrevista da Eleven Sports pós-jogo, o lateral-esquerdo deixou críticas duras aos adeptos do Benfica e à sua conduta para com os jogadores do clube.



"Estamos num momento em que a sorte não cai para nosso lado. É preciso estar unidos, juntos para dar a volta à situação e pensar que ganhamos o próximo jogo. Muita pressão sobre a equipa? A reacção dos adeptos não me agradou nada. A equipa correu, trabalhou, não entendo porque não estão connosco, quando há vitórias estamos todos juntos e felizes, mas agora que estamos a sofrer derrotas e precisamos deles para dar a volta... creio que trabalhámos, mas não estão connosco e a equipa está descontente com isso", acusou o espanhol.