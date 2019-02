O Belenenses vai voltar a jogar no Estádio Nacional, no Jamor depois de uma vistoria ao recinto, que concluiu que o relvado "já reúne as condições para ser utilizado".

O Belenenses vai voltar a jogar no Estádio Nacional, no Jamor, anunciou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), depois de uma vistoria ao recinto, que concluiu que o relvado "já reúne as condições para ser utilizado".

Em comunicado, a LPFP refere que a vistoria permitiu concluir que "o relvado já reúne as condições para ser utilizado no jogo a disputar entre as equipas das sociedades desportivas do Belenenses e do Feirense", referente à 24.ª jornada, no domingo, com início às 15h00.

O Estádio Nacional, no Jamor, foi interditado a 14 de fevereiro, devido ao mau estado do relvado, após uma vistoria da Liga de clubes que tinha sido pedida pelo Belenenses.

Na sequência da proibição de utilização do recinto, o Belenenses disputou dois jogos no Estádio do Bonfim, em Setúbal, frente ao Moreirense e Marítimo (derrotas por 1-0, em ambos os jogos), relativos às 20.ª e 22.ª jornadas da liga, respetivamente.