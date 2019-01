O Belenenses-Moreirense, referente à 20.ª jornada e marcado para segunda-feira, já não vai ser disputado o Estádio Nacional. O relvado do Jamor frente ao Tondela foi alvo de muitas críticas por parte de Rui Pedro Soares eapurou que os azuis vão mesmo voltar a mudar de casa, já depois de terem deixado o Restelo esta temporada. É que, apesar de o clube já estar ativamente à procura de outra solução - o estado do relvado ao longo da época é considerado inaceitável -, a Liga deve mesmo interditar o Estádio Nacional precisamente por causa do tapete verde.Saiba mais no Record