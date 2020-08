Bayern Munique goleia FC Barcelona e assegura meias-finais da Liga dos Campeões

O Bayern Munique qualificou-se hoje para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, ao golear por 8-2 o FC Barcelona, em Lisboa, no jogo único dos quartos de final da principal competição europeia de clubes.

No embate entre os dois únicos vencedores da competição presentes na inédita ‘final a oito’, os alemães chegaram ao intervalo a vencer por 4-1, com golos de Thomas Müller, aos quatro e 31 minutos, o croata Perisic, aos 22, e Gnabry, aos 27, depois de os catalães terem chegado à igualdade, com um golo na própria baliza do austríaco Alaba, aos sete.

O uruguaio Luis Suárez ainda reduziu para o FC Barcelona, aos 57, mas Kimmich, aos 63, o polaco Robert Lewandowski, aos 82, e o brasileiro Philippe Coutinho, aos 85 e 89, fixaram o resultado final em 8-2 a favor dos octocampeões alemães.

O Bayern Munique, campeão europeu em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013, vai disputar um lugar na final da ‘Champions, frente ao vencedor do derradeiro embate dos ‘quartos’, entre Manchester City e Lyon, que vão defrontar-se no sábado, no Estádio José Alvalade.

O outro finalista vai ser o vencedor do jogo entre Leipzig e Paris Saint-Germain.