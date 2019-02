Bas Dost ou Seferovic? Bruno Fernandes ou João Félix? Quem vai decidir o dérbi?

Nos últimos 15 jogos entre Sporting e Benfica, só em quatro é que as equipas marcaram mais de uma vez nos 90 minutos. Será que as principais estrelas de leões e águias vão conseguir inverter essa tendência? Conheça as histórias e as estatísticas de quatro protagonistas

Cândido Rosa Rodrigues, a 1 de Dezembro de 1907, entrou para a história como o marcador do primeiro golo de sempre entre os dois principais rivais lisboetas, num jogo que o Sporting venceu por 2-1. Passados mais de 100 anos, quem irá marcar nos próximos dérbis? Depois do eletrizante (e polémico) Benfica-FC Porto da Taça da Liga, será que os dois jogos entre Sporting e Benfica (a 3 de Fevereiro, em Alvalade, a contar para a 20ª jornada do campeonato, e na quarta-feira, dia 6, no estádio da Luz, para a Taça de Portugal) também vão ter futebol de ataque e golos, contrariando a tendência dos últimos 15 jogos entre águias e leões – seis acabaram 1-1 e três 1-0?



Figuras como Bas Dost e Seferovic, os melhores marcadores das suas equipas, assim como os criativos Bruno Fernandes (a fazer a melhor época da carreira) e João Félix (um prodígio que o Benfica "roubou" ao FC Porto) podem contribuir para essa mudança. Conheça aqui a sua história.



Bruno Fernandes

Tinha 14 anos quando tomou a decisão que lhe mudou a vida. Já jogava futebol deste os 7, primeiro no Infesta, depois no Boavista, sempre a defesa-central ou a lateral-direito. Posições que ele odiava: "Os resultados acabavam muitas vezes 6-0, 7-0, por isso o jogo passava-se todo na outra área e eu quase nem tocava na bola", contou ao jornal Record em Dezembro de 2017. Assim, quando foi emprestado ao Pasteleira (por ser dos mais novos), nos juvenis, pediu para passar a jogar no meio-campo.



Rémulo Marques, antigo dirigente do Boavista, fala à SÁBADO de um miúdo "irreverente e lutador" que já rematava muito de fora da área. "Com 16 ou 17 anos, jogava a médio ou a extremo e tinha sempre os olhos na baliza. Se as coisas estavam a correr mal, pedia a bola e carregava a equipa às costas, sem medo de assumir o jogo. Às vezes perdia-se porque tinha aquela ânsia de fazer tudo sozinho. Mas a passagem por Itália (entre 2012 e 2017 esteve em Novara, Udinese e Sampdoria), fez- -lhe bem e agora tem outra cultura tática e capacidade de definir bem."



As estatísticas provam essa evolução: Bruno Fernandes é hoje um dos médios mais influentes da Europa – esta época já tem 16 golos e nove assistências em 33 jogos pelo Sporting. À frente dele está apenas Pablo Sarabia (Sevilha), com 17 golos e oito assistências em 34 jogos, seguindo-se Khayati (dos holandeses do Den Haag) e Reus (Borussia Dortmund), ambos com 15 golos.



Na primeira época no Sporting marcou 16 golos (em 56 jogos). O mesmo número que atingiu agora em apenas 33. E com a particularidade de quase não bater penáltis (só faturou assim duas vezes), pois o habitual marcador é Bas Dost, o goleador da equipa (18 golos).



João Félix

Quantos quilómetros é preciso fazer para correr atrás do sonho de ser futebolista? No caso de João Félix, foram 1.300 por semana, durante cinco anos, quando jogou no FC Porto e os pais tinham de o levar de carro desde Viseu, onde vivia, até ao Centro de Treinos do Olival. Apesar do esforço, o miúdo teve de se mudar para Lisboa para cumprir o sonho.



Com 15 anos, e a jogar muito pouco nos juvenis dos dragões, optou pelo Benfica. "No FC Porto não acreditavam em mim, criticavam-me pelo meu tamanho, retiravam-me do campo e não me passavam a bola. Perdi a alegria", contou na semana passada ao site The Players Tribune.



Há quatro épocas no Benfica, está a bater todos os recordes: com 16 anos, na equipa B, tornou-se o mais jovem de sempre a jogar na II Liga; e com 17 foi o mais novo a marcar no segundo escalão. Campeão de juniores pelas águias em 2018, estreou-se pela equipa principal esta época, a 18 de agosto (3 minutos contra o Boavista). No jogo seguinte (Sporting) fez o primeiro golo. "Estávamos a perder 1-0, entrei e aos 86 minutos o Rafa tirou um grande cruzamento e só fiz o mais fácil, o 1-1. Nem me lembro bem do que aconteceu a seguir, só do público a gritar o meu nome. Foi o momento mais fixe da minha vida", lembrou.



Com a saída do treinador Rui Vitória, João Félix passou a ser aposta de Bruno Lage, que o colocou sempre a titular. Neste momento, soma sete golos em 20 jogos, tendo a segunda melhor média de golos do Benfica (marca a cada 139 minutos; acima dele apenas Jonas, que só precisa de 105 minutos para fazer golo).



João Félix está assim a cumprir o seu destino, como lembrou a mãe, Carla Félix, ao site Maisfutebol, em Setembro de 2018: "Desde bebé que anda sempre com uma bola atrás dele. Costumámos dizer que começou primeiro a jogar e só depois a andar. Os bibelôs tiveram de ser todos retirados e não podia haver nada que se partisse à vista, porque tanto ele como o irmão passavam o tempo a jogar dentro de casa."



Bas Dost

O slogan "Liedson resolve", que os adeptos do Sporting usaram de 2003 a 2010, pode ser substituído por "Bas Dost resolve", tal é a influência do holandês. Esta época já leva 18 golos em 22 jogos, valendo sozinho oito pontos no campeonato (na última partida, em Setúbal, dia 31 de Janeiro, o seu desvio na área, aos 80 minutos, impediu a derrota dos leões). E Bas Dost tem a incrível marca de 72 golos em 74 jogos no campeonato.



O avançado, que nas duas primeiras épocas em Portugal se fartou de marcar (36 e 34 golos), esteve quase a sair do Sporting, na sequência das agressões de membros da Juve Leo em Alcochete, a 15 de Maio de 2018 – foi atacado com um cinto e teve de levar seis pontos na cabeça. O nascimento do filho, em Julho (além do afastamento de Bruno de Carvalho da presidência do clube), foi determinante para que se mantivesse. "Conversei com os responsáveis e decidi ficar. A minha mulher queria que o parto fosse em Portugal e uma semana depois nasceu o meu filho, em Lisboa, foi uma decisão boa", contou em Dezembro de 2018 à Sporting TV, falando também do seu feitio: "Sou um tipo tranquilo. Gosto de ir para casa depois dos treinos, não sou de ir para a cidade."



Um ano antes, tinha abordado o trabalho específico com o técnico Jorge Jesus: "Eu tinha tendência a passar a bola de primeira, mas ele mostrou-me muitos vídeos e fez-me ver que às vezes é melhor mantê-la." Jesus assegurou: "Hoje, a bola chega a ele e já não bate na parede."



Bas Dost começou a carreira profissional aos 18 anos, no Emmen, da II Liga holandesa, tendo-se mudado no verão seguinte (2008) para o Heracles Almelo, da I Divisão. Marcou 16 golos e atraiu as atenções do Ajax: a transferência não se concretizou porque já tinha dado a sua palavra aos responsáveis do Heerenveen. Após uma época "anormal" (14 golos), explodiu na seguinte, com 40 (32 foram na Liga holandesa, onde se sagrou rei dos marcadores), sendo que na vitória sobre o Excelsior (5-0) assinou todos os golos.



Essa tendência de marcar em catadupa manteve-se nos alemães do Wofsburgo: marcou os dois golos da vitória sobre o Sporting (19 de Fevereiro de 2015) na Liga Europa, e quatro no triunfo (5-4) contra o Bayer Leverkusen. Já no Sporting, em Março de 2017 fez os quatro golos da vitória (4-1) sobre o Tondela e a 30 de Abril um hat trick frente ao Sp. Braga (3-2). O último golo decisivo? O penálti que evitou a derrota frente ao FC Porto na final da Taça da Liga, aos 92 minutos, levando a decisão para os penáltis, que terminou com a vitória dos leões. E com Bas Dost a marcar o primeiro.



Seferovic

O primeiro mês de Haris Seferovic no Benfica foi grandioso, com quatro golos nos primeiros quatro jogos. O problema foi depois: no resto da época 2017/18, só marcou mais três vezes.



O suíço (filho de emigrantes bósnios), que chegou a custo zero do Eintracht Frankfurt, obteve o sétimo golo em Dezembro, ao Vit. Setúbal, seguindo-se até final 10 jogos de jejum. "Tive o azar de o sistema de jogo ter mudado. E se o concorrente [Jonas] marca mais de 30 golos… é óbvio que não o vão tirar", admitia em março de 2018 ao jornal Tagblatt.



A saída de Seferovic do Benfica esteve iminente no início desta época, mas ele recusou, apesar de ser a quarta opção (depois de Jonas e dos reforços Ferreyra e Castillo). Com a lesão de Jonas (e face ao fraco rendimento dos dois reforços sul-americanos), aproveitou as oportunidades e em Outubro tornou-se herói dos adeptos ao marcar o golo da vitória sobre o FC Porto – o Benfica já não vencia os dragões há sete jogos.



Seferovic é atualmente o melhor marcador do Benfica, com 13 golos em 31 jogos (Jonas tem 9 em 15 jogos), beneficiando do entendimento com João Félix. "Nunca pensei em desistir, mas claro que quando não jogas é normal pensar em mudar de clube", admitiu na semana passada ao jornal suíço Basler Zeitung. Seferovic não guarda boas recordações de empréstimos: com 18 anos, e depois de se destacar no Mundial sub-17 de 2009 (marcou o golo da vitória da Suíça na final), onde estavam craques como Neymar, Götze, Isco ou Morata, foi para a Fiorentina e acabou a rodar, sem sucesso, em clubes como Neuchatel, Lecce e Novara.



"Quando as coisas não correm bem, tenho tido o apoio da minha família. Falo muito com o meu pai e com a Amina [mulher], que me apoiam bastante. Ainda bem que não saí, porque agora estou a marcar golos. Eu e o João Félix encaixámos bem no ataque e fazemos uma parceria muito boa", revelou na mesma entrevista, falando ainda da alcunha que tem em Portugal: "Chamam-me Esferovite. Não sabia o que significava e perguntei à minha professora de português."