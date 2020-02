um relatório recentemente divulgado refere que o Barcelona contratou os serviços da empresa de gestão de redes sociais I3 Ventures para prejudicar a imagem de figuras como Lionel Messi, Pep Guardiola, ou Gerard Piqué, bem como de outros antigos jogadores, treinadores e potenciais candidatos à presidência do clube.De acordo com o programa La Llotja del Què t’hi Jugues, da rádio SER Catalunya, o objetivo desta estratégia de comunicação era "proteger a reputação do presidente Josep Maria Bartomeu e restante administração" e também "denegrir a imagem de pessoas e entidades que têm vários graus de relações com o clube". Os autores do programa tiveram acesso a dois dos relatórios da I3 Ventures sobre o Barcelona.A I3 Ventures tem, segundo a rádio SER Catalunya, dezenas de contas de Facebook e de Twitter do clube definidas como "não-oficiais". Nessas dezenas de publicações eram feitos ataques a dezenas de personalidades ligadas ao Barcelona.Relativamente a Messi, há várias publicações sobre a renovação do seu contrato (ou não renovação do mesmo), bem como a profissão da sua mulher e envolvimento noutros eventos, como a Davis Cup (ténis). Muitas das publicações dizem que essas atividades tiraram a concentração ao Bola d'Ouro.Segundo o relatório, figuras icónicas como Pep Guardiola (a treinar atualmente o Manchester City) e ex-jogadores como Carles Puyol e Xavi Hernandez foram também visados pelas contas não-oficiais da I3 Ventures. Mas os visados não foram apenas personagens do mundo do futebol. Os independentistas Quim Torra, Oriol Junqueras e Carles Puigdemont, foram todos também alvos de publicações que denegriam a sua imagem.

Por mais que o Barcelona negue as acusações do novo escândalo, o atual presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, anunciou o fim do contrato com a I3 Ventures esta semana.