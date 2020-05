Balbúrdia (e mudanças) no futebol com a Covid-19

Foi uma festa estranha: jogadores no relvado, com garrafas de champanhe e telemóveis, mas longe uns dos outros, e o estádio da Choupana com as bancadas completamente vazias. Foi assim que o Nacional da Madeira celebrou a subida à I Liga na passada terça-feira, dia 5 de maio – embora depois tenha havido abraços e selfies em conjunto no relvado e mais tarde adeptos a sair à rua no Funchal, a buzinar e pendurados nas janelas dos carros. Ainda assim, foi estranho porque não houve multidões e também porque aconteceu numa altura em que ainda faltavam 10 jogos para acabar a época: 10 jogos que já não se vão disputar porque Governo e entidades desportivas e de saúde consideraram que devido à pandemia de Covid-19 não havia condições de segurança para que a prova decorresse até ao fim, ao contrário do que vai acontecer na I Liga, que deverá ser retomada a 30 de maio.





Assim, a direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decidiu seguir as recomendações da UEFA, de que nas provas que não sejam concluídas se deve privilegiar o mérito desportivo, e os dois primeiros, Nacional e Farense, sobem de divisão, e os dois últimos, Cova da Piedade e Casa Pia, descem. A decisão não agradou a muitos clubes, em especial Feirense, Estoril, Mafra e Varzim, que ainda tinham aspirações a subir. Logo que se soube que a II liga não ia ser concluída, o presidente da Oliveirense, Horácio Bastos, criticou a "regra de exceção" para a I Liga e Taça de Portugal (a final, Benfica-FC Porto, também se vai realizar): "Ou paramos todos ou jogamos todos".Já depois disto, a decisão foi retificada a 5 de maio, numa reunião por videoconferência da direção da LPFP, liderada pelo presidente Pedro Proença e na qual participaram todos os elementos do elenco diretivo, que é composto por representantes de FC Porto, Benfica, Sporting, Tondela, Gil Vicente, Leixões, Mafra, Cova da Piedade e Federação Portuguesa de Futebol.A Liga decidiu ainda atribuir uma verba compensatória de 180 mil euros a 14 das 18 equipas da II Liga (ficam de fora os dois que sobem e as duas equipas B, de FC Porto e Benfica). Isto desde que aceitem a decisão. O Cova da Piedade (a 7 pontos do Vilafranquense, a última equipa que evitava a descida) é o clube mais crítico em relação a esta decisão e já revelou que vai mesmo para os tribunais."Foi-nos dito na sexta-feira que ninguém desceria e que poderíamos estar descansados. É uma vergonha, e não podemos pactuar com isto. Dentro do campo tínhamos hipótese de dar a volta e vínhamos num ascendente, afirmou Edgar Rodrigues, diretor-geral da SAD, que adiantou ainda que não se vão "calar nem vender por míseros trocos". Também o treinador do Cova da Piedade, João Alves, foi bastante crítico, falando de "uma das maiores vergonhas do futebol português".No Campeonato de Portugal (3º escalão), a Federação Portuguesa de Futebol também considerou que não há condições para se realizar o play-off de subida (com oito equipas, os dois primeiros das quatro séries), e por isso o acesso à II Liga contemplou as duas equipas com mais pontos: o Vizela, da Série A (60 pontos) e o Arouca, da Série B (58). A medida não foi bem aceite pelos líderes das séries C e D, Praiense (53 pontos) e Olhanense (57), tal como pelos quatro segundos classificados (Fafe, Lusitânia de Lourosa, Benfica de Castelo Branco e Real Massamá).O emblema açoriano, que tem 11 pontos de avanço para o 2º classificado da sua série, avisou que vai recorrer judicialmente. "Vou para o advogado. Não há nenhum regulamento da Federação que diga uma situação dessas. Portanto, se não há nenhum, quem é que é mais primeiro do que alguém?", disse à agência Lusa o presidente do Praiense, Marco Monteiro, revelando que se é assim o Praiense pode alegar que é o que está "mais distanciado do segundo classificado".Na sua opinião, deveriam subir os quatro primeiros das quatro séries e "para o ano, se tivessem de descer quatro ou cinco equipas, desciam". "Não vou aceitar isso de maneira nenhuma. Isto é uma injustiça do futebol português. Isto é uma fotocópia da podridão que existe dentro do futebol português. Isto é fazer pouco do trabalho das pessoas e da honestidade das pessoas. Isto nem tem palavras", classificou.O Olhanense também se mostra insatisfeito com uma decisão que "viola claramente a verdade desportiva". "Qualquer pessoa sabe que os clubes que lutam no Campeonato de Portugal planeiam as suas estratégias desportivas com o objetivo de conseguir conquistar os primeiros dois lugares, que têm o acesso direto para o play-off e nunca com o objetivo de somar mais pontos relativamente às equipas das outras séries". Os algarvios revelam ainda, em comunicado, que vão "defender os interesses do clube em todas as instâncias".Também o Fafe, um dos segundos classificados (série A), foi bastante crítico: "Esses seis jogos do play-off foram proibidos, mas os 90 jogos da I Liga vão acontecer. Se não põem em perigo a saúde pública e podem ser realizados, porque não os seis do Campeonato de Portugal? Porque somos pequenos?"Entretanto, na sexta-feira, 8 de maio, os seis clubes do Campeonato de Portugal mais descontentes com o fim da prova sem play-off de subida (Olhanense e Praiense, líderes das suas séries, e os quatro segundos classificados) deslocaram-se a Oeiras, à Cidade do Futebol (o líder dos açorianos recorreu à videoconferência), para reunirem com a Federação Portuguesa de Futebol. No entanto, como não foram recebidos pelo presidente, Fernando Gomes, mas por José Couceiro (director técnico nacional), Carlos Lucas (director de competições) e Luís Sobral (director-geral adjunto), acabaram por abandonar o encontro."Merecíamos esse respeito de sermos recebidos por Fernando Gomes e não por directores. Nesse sentido, pedimos à FPF por mais do que uma vez que nos recebessem a nós que somos os leais representantes dos clubes, sócios desta casa [FPF], donos desta casa, porque os clubes são donos da Cidade do Futebol", referiu no final Luís Torres, director-geral da SAD do Olhanense. "É uma falta de respeito alguns clubes fazerem mais de 600 km para uma reunião e não serem recebidos por quem manda", apontou à Sport TV."Falar com Vizela e Arouca para se unirem? Os oito clubes estavam unidos, quem criou esta desunião foi a FPF. Se em último caso não houvesse solução nenhuma, aceitávamos um sorteio entre todos e as duas bolas que saíssem aceitávamos o que saísse", finalizou Luís Torres.Nos campeonatos distritais, a FPF começou por decidir que não haveria subidas. Perante isto, os 21 clubes que lideram as respetivas séries indignaram-se e enviaram uma carta ao presidente da FPF a pedir que voltasse atrás. Defendiam ainda que os dirigentes das associações distritais deviam demitir-se porque não os defenderam e ameaçaram não inscrever as equipas na próxima época. "Vamos ter um problema de justiça e alguns vão recorrer à justiça", avisou José Luís Marques, do São João de Ver (Aveiro).Perante a polémica, a Federação acabou por recuar e anunciou na quarta-feira, dia 6 de maio, que afinal as equipas dos distritais vão subir ao Campeonato de Portugal, que será alargado para 96 equipas (as duas que descem da II Liga, as 70 que já disputavam a prova, uma vez que não houve descidas, 20 que transitam dos distritais e mais quatro novas equipas B, sendo que uma delas deverá ser a do Sporting). Será depois criada (em 2021-22) uma III Liga, com 24 equipas, mantendo-se o Campeonato de Portugal (primeiro com 60 equipas, e depois com 56)."Em 2021-22 teremos uma competição que se adequará aos clubes que estarão mais apetrechados para aspirar a participar numa prova profissional e outros, que são a grande maioria, que assumem o seu amadorismo e devem competir num contexto onde se acentua uma grande rivalidade regional", disse à agência Lusa José Couceiro, director-técnico da FPF.Com este alargamento fica praticamente resolvida a questão das equipas dos distritais. Há só uma questão pendente, uma vez que na Associação de Futebol do Porto há duas séries de subida (os dois líderes defrontavam-se no final da época, para decidir quem sobe). Neste momento, se o critério for privilegiar o mérito desportivo, subirá o Salgueiros, que é a equipa com mais pontos (57), sendo que na outra série, o líder, Tirsense, tem 51. Quanto às outras distritais, sobem o Moncarapachense (Algarve), Rabo de Peixe (Açores), S. João de Ver (Aveiro) Moura (Beja), Pevidém (Braga), Vimioso (Bragança), Alcains (Castelo Branco), Carapinhense (Coimbra), Juventude de Évora (Évora), Mêda (Guarda), Marinhense B (Leiria), Pêro Pinheiro (Lisboa), Camacha (Madeira), Crato (Portalegre), Almeirim (Santarém), Oriental Dragon (Setúbal), Vianense (Viana do Castelo), Mondinense (Vila Real) e Mortágua (Viseu).Curiosamente, não havia nenhuma equipa que estivesse empatada no primeiro lugar, e as equipas que estavam com a liderança mais apertada eram o Pêro Pinheiro (mais um ponto do que Lourinhanense), e Mêda e Vimioso (mais 2 pontos do que, respetivamente, Manteigas e Rebordelo). Já o Rabo de Peixe, tinha 19 pontos de avanço sobre o Angrense e já tinha festejado a subida.Mas não é só em Portugal que o fim dos campeonatos está a gerar polémica, como se pode ver aqui.

BÉLGICA

Foi o primeiro país a dar por terminado o campeonato, a 2 de abril, mas entretanto a decisão foi suspensa e apenas será decidida numa assembleia geral dos clubes a 15 de maio. Apesar de ainda faltar um jogo da fase regular e depois o play-off, o Club Brugge, com mais 15 pontos do que o Gent, foi declarado campeão. O Antuérpia é um dos mais críticos, porque está apenas a um ponto do Charleroi, além de jogar a final da Taça, pelo que ainda podia apurar-se diretamente para a Liga Europa. Anderlecht e Genk (7º e 8º) também não estão satisfeitos, porque estão a apenas um ponto do Mechelen e podiam apurar-se para o play-off de campeão (seis equipas), que vale cinco lugares nas provas da UEFA. Já Oud-Heverlee Louvain e Beerschot esperam subir à I Divisão, que deverá passar a ter 18 equipas e não 16.

HOLANDA

A federação holandesa decidiu acabar com a prova e não atribuir o título de campeão (Ajax e AZ Alkmaar eram líderes, com os mesmos pontos), mas deu ao Ajax o play-off de apuramento à Liga dos Campeões, o que motivou protestos do AZ (tinha ganho os dois jogos ao Ajax na Liga, embora a equipa de Amesterdão tivesse melhor goal-average). Também o Utrecht, que ficou fora das provas europeias, já anunciou que vai "tomar medidas legais junto dos tribunais e da UEFA". O Utrecht estava em 6º, a 3 pontos do Willem II, mas com menos um jogo. Além de ir disputar a final da Taça, contra o Feyenoord, e em caso de vitória apurava-se diretamente para a Liga Europa.

FRANÇA

Acabaram as Ligas 1 e 2 e a Liga de Futebol atribuiu o título de campeão ao Paris Saint-Germain, líder com mais 8 pontos do que o Marselh (ambos com acesso direto à Champions). O Lyon sente-se prejudicado, pois fica fora da UEFA apesar de estar só a um ponto do Nice e de ainda ir jogar a final da Taça da Liga (assim como o Saint-Étienne disputava a final da Taça de França), que em caso de vitória dava apuramento para a Liga Europa.



O Presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, deu mesmo entrada em tribunal com duas acções contra o fim antecipado do campeonato. "O dinheiro não é a principal preocupação. Primeiro, pedimos uma avaliação a uma possível retoma da actividade. A decisão da ministra do Desporto é baseada na data de 3 de agosto, que não existe na UEFA. Podemos examinar em detalhe com o primeiro-ministro e o ministro da Saúde o protocolo sanitário válido para todos os países europeus e ver se há uma possibilidade de retomar", disse o presidente do Lyon, que também interpôs recurso sobre os moldes de interrupção do campeonato e o método de cálculo usado para determinar a classificação.



Também os dois últimos, Toulouse e Amiens, ameaçam recorrer aos tribunais para reverter a decisão. "Qualquer decisão relativa às despromoções com base na classificação será injusta e desigual para o Toulouse e desprovida de qualquer fundamento legal", apontou o presidente, Olivier Sadran. Já o Amiens, criou uma petição para alargar a Liga 1, notando que a escolha "mais justa" é que na próxima época a I Liga francesa passe a ter 22 e não 20 clubes.



OUTROS PAÍSES

Na Alemanha, Espanha, Itália e Inglaterra o futebol ainda poderá voltar. O que está mais perto desse momento é a Alemanha: a chanceler Angela Merkel anunciou que a prova poderá ser retomada a partir de 16 de maio – isto quando três atletas do Colónia acusaram positivo para o coronavírus. Na Inglaterra, a prova deve começar a 12 de junho, em oito estádios neutros, e devem ser feitos 40 mil testes. Na Itália, apesar de a maioria dos clubes desejar regressar, o ministro do Desporto, Vincenzo Spadafora, defende que o campeonato deveria terminar. Aliás, na última quinta-feira, 7 de maio, quatro jogadores da Sampdoria e três da Fiorentina acusaram positivo nos testes de coronavírus (na quarta-feira tinha sido o Torino a revelar um caso). No Brescia, o capitão, Daniele Gastaldello, revelou que o plantel opõe-se a um recomeço da Liga italiana devido à pandemia de Covid-19. E também o médico-chefe da FIFA, Michel d’Hooghe, acha que não deveria haver mais futebol nas próximas semanas, porque isso "pode ter consequências de vida ou de morte".