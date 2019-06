Atlético Madrid oferece 6 milhões limpos a João Félix

O Atlético Madrid oferece 6 milhões de euros limpos por época a João Félix. Quem o garante é o jornal espanhol 'As' que ilustra a primeira página da edição que vai esta quarta-feira para as bancas com o jovem jogador do Benfica nas praias de Ibiza.O jornal de Madrid adianta que os colchoneros fizeram uma primeira proposta ao Benfica no valor de 60 milhões de euros, mais 20 em variáveis.