Assembleia-geral do Sporting suspensa após confronto entre sócios

A carregar o vídeo ...

Confrontos durante a assembleia-geral do Sporting levaram à suspensão dos trabalhos, avança o Record.A decisão foi tomada por Rogério Alves, presidente da assembleia-geral do clube.Os distúrbios ocorreram numa altura em que procede à contagem dos votos para aprovação do orçamento dos leões para 2019/20.Houve alguns gritos de "demissão".