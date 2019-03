As melhores histórias dos golos de canto direto

O primeiro golo de canto direto de que há registo foi marcado por Billy Meredith, do Manchester City, num jogo da Taça de Inglaterra contra o Brighton, em fevereiro de 1924. O lance gerou grande polémica, porque a interpretação da lei era dúbia: era ou não possível marcar um golo assim, sem ninguém tocar na bola? É que as primeiras regras, em 1873, classificavam o canto como livre indireto – entretanto, terá havido uma actualização, em 1875, que já permitia o canto direto.

Na sua reunião de junho de 1924, o International Football Association Board (IFAB, organismo que regulava o futebol), decidiu clarificar as regras e permitir o golo de canto direto.

Por isso, o primeiro golo "legal" assim obtido é atribuído a Cesareo Onzari, que a 2 de outubro desse ano marcou pela Argentina num jogo particular frente ao Uruguai. Como a selecção celeste tinha ganho, no verão, o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, o feito de Onzari foi apelidado de "golo olímpico" – nome pelo qual é conhecido hoje o canto direto.



