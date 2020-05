As histórias insólitas do futebol: da terra benta ao penálti por dois toques na bola

ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de maio de 2020.

Dentro de 40 ou 50 anos, a pandemia de coronavírus, que parou os campeonatos em Portugal pela primeira vez, será apenas um episódio inusitado como tantos outros. Só entre 1906 (quando surgiu a primeira prova, o Campeonato de Lisboa) e a II Guerra Mundial, na década de 40, houve muitos casos rocambolescos. Fique a conhecer vários, como o golo com a ajuda dos ramos, a vitória sobre Itália com terra benzida, o jogo que o FC Porto acabou só com cinco jogadores ou a romaria que atrasou a final do Campeonato de Portugal de 1922.O Sporting conquistou o primeiro troféu da sua história em 1907, num torneio organizado pelo CIF. Os leões venceram o Cruz Negra (2-0), mas os adversários lisboetas protestaram. Motivo? Aquando do segundo golo, a bola, que ia para fora de campo, bateu nos ramos de umas árvores que ficavam por cima da baliza e caiu sobre o terreno de jogo, com João Vila Franca a aproveitar para cabecear para a baliza do Cruz Negra.No Campeonato de Lisboa de 1908/09, o Benfica venceu o Sporting (2-1) com um estranho penálti. O árbitro, Merick Barley, castigou assim um pontapé de baliza que o guarda-redes José Belo marcou com dois toques na bola. O Sporting protestou o jogo, exigindo que gosse repetido (o Benfica aceitava a repetição), mas a reclamação não foi aceite pela Associação de Futebol de Lisboa e os leões, em protesto, desistiram da prova.Em 1922, na primeira edição do Campeonato de Portugal (prova que antecedeu a Taça de Portugal), o jogo FC Porto-Sporting (2-1), que opôs os campeões de Lisboa e do Norte, começou 15 minutos mais tarde porque os jogadores do FC Porto estiveram à espera do colega João Nunes, que se atrasou porque tinha ido à romaria do Senhor de Matosinhos.