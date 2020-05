Artur, o tio-avô de Quaresma (que afinal não é da família)

Em apenas dois meses, esta era a segunda vitória consecutiva sobre Espanha – as duas primeiras de sempre, depois de 12 jogos e 16 anos sem nunca ganhar. Os triunfos (o primeiro em Vigo, por 2-1, a 28 de novembro de 1937, e o segundo nessa tarde de 30 de janeiro de 1938, nas Salésias, em Lisboa) nem seriam reconhecidos pela FIFA, considerando que a Espanha estava em guerra civil e o país tinha duas federações – mas foram muito festejados, claro. No regresso de Vigo, a seleção passeou pelo país, em apoteose, com a Taça Generalíssimo, oferecida por Franco. Foi recebida em euforia na chegada à estação do Rossio, mas consta que na paragem do comboio com os jogadores na estação de Espinho, houve fogo de artifício durante 10 minutos.

Nesses dois jogos esteve Artur Quaresma (foram as suas primeiras duas internacionalizações – no total teve cinco), que durante vários anos foi apontado como o tio-avô de Ricardo Quaresma – afinal não é da família, como o futebolista esclareceu esta quinta-feira, dia 7 de maio, em mais um episódio da polémica novela em que o antigo jogador de Sporting e FC Porto se envolveu com André Ventura, líder do partido Chega, que criticou os ciganos dizendo que deveria haver um plano de confinamento exclusivo para a comunidade.

A equipa de Portugal que venceu a Espanha pela primeira vez, ao fim de 13 encontros (2-1 em Vigo, em 1937), apesar de a FIFA não legitimar o jogo

O avançado do Belenenses, na altura com 20 anos, acabaria por se destacar não a nível desportivo (os golos da vitória em Vigo foram da autoria de Pinga e Valadas, e em Belém o 1-0 solitário foi novamente de Pinga, avançado do FC Porto), mas pelo gesto que fez. Ou melhor, que se recusou a fazer – a saudação fascista.

O jogo tinha sido organizado por Salazar e Franco como forma de simbolizar a sua aliança contra o Governo de Espanha. E para atestar a sua importância e simbolismo da união ibérica, nas Salésias "marcaram presença os principais dirigentes do regime, assim como embaixadores da Itália fascista e da Alemanha nazi, Legião e Mocidade Portugusea, falangistas e polícias", conforme recorda em 2016 a publicação Abril de Novo Magazine.

No início do jogo, com as duas seleções perfiladas, nem Artur Quaresma nem os outros dois jogadores do Belenenses, Mariano Amaro e José Simões, fizeram a saudação de braço estendido e mão aberta. "Mariano Amaro – que Vítor Santos [jornalista de A Bola] consideraria que ‘dominava o campo como Rommel dominou o deserto’ – era um boémio, tão boémio que Aurélio Márcio [jornalista de A Bola] haveria de contar que se ‘treinava de manhã, passava à tarde pelo café Nicola, saía com a rapariga que escolhia entre as muitas que se lhe davam, terminando a noite na jogatina – mas acima de tudo era um destemido anti-salazarista", lê-se em Equipamentos com História, volume II.

Mariano Amaro e José Simões levantaram o braço mas cerraram o punho. E Artur Quaresma nem sequer estendeu o braço, deixando-se ficar de braços ao longo do corpo, em sentido, quase como um soldado na parada. No campo, ninguém deu por isso, mas depois a revista Stadium publicou a fotografia "com uns dedos pintados, espetados, em lugar das mãos fechadas. Boa terá sido a intenção, mas sofrível o retoque. Os três chegaram a ser detidos pela PIDE para averiguações. Acabaram por se salvar por especial influência do capitão Maia Loureiro, figura grada da Federação Portuguesa de Futebol e homem de confiança do regime, que garantiu que estavam desolados, já se tinham desculpado da ‘criancice’ e prometiam nunca mais ‘repetir a gracinha’. Para não se empolar o escândalo, a polícia política arquivou o processo, mas não deixou de ficar de olho neles. E sobretudo em Cândido de Oliveira, o seu treinador, que já sabiam estar politicamente muito ligado aos democratas ingleses", conta-se em Equipamentos com História.

Anos mais tarde, Artur Quaresma lembraria o episódio: "Eu, deixando o braço em baixo, disse que me esquecera de o levantar. Não houve mais problemas porque o Belenenses moveu influências. Nunca fui político, mas embirrava com aquelas coisas do fascismo. O Barreiro era foco de comunistas opositores ao regime e eu era amigo de muitos. Mas fiz aquilo sem premeditação, foi um ato natural".

Artur Quaresma foi sempre apontado como tio-avô de Ricardo Quaresma. Aliás, o próprio jogador dos turcos do Kasimpasa, de 36 anos, referiu-se a esse parentesco nesta quarta-feira, 6 de maio, ao escrever no Facebook, a propósito da polémica com André Ventura, que acusa de ser racista e de querer "virar homens contra homens": "Ontem como hoje, a família Quaresma sempre soube estar do lado certo da história. E nunca se vergou nem teve medo de dizer não ao racismo". No post, fez referência ao gesto de Artur Quaresma nesse jogo com Espanha, em que se recusou a fazer a saudação fascista.

Esta quinta-feira, 7 de maio, Ricardo Quaresma esclareceu no Facebook que afinal não são da mesma família: "Embora a Wikipédia e várias publicações de órgãos de comunicação social, desde há vários anos, digam que ele é meu tio-avô, a verdade é que não é. Nós, ciganos, temos famílias grandes, e o facto de existir na família um familiar também ele jogador, na mesma altura do Artur Quaresma, gerou a dúvida que ontem esclarecemos em família. Não é meu familiar, mas é de certa forma meu irmão pela forma como tomou uma posição pública contra aquilo em que não acreditava e esteve do lado certo da história. Deve também ser um exemplo para todos os que preferem calar em vez de tomar uma posição pública contra aquilo em que não acreditam. Não é meu familiar mas é uma inspiração para mim e julgo que deve ser para todos. O Artur Quaresma não é da minha família mas é irmão de todos nós".

Nascido no Barreiro a 27 de Junho de 1917, Artur Quaresma começou a jogar no Sport Lisboa e Barreiro, antigo Nacional do Barreiro, seguindo depois para o Barreirense, na II Divisão, na época 1935-36 (tinha 17 anos e apenas fez dois jogos). De acordo com o blogue FCB, de Carlos Cipriano Alves, "transferiu-se para o Belenenses no verão de 1936, pela fabulosa quantia, para a altura, de 5 contos". Esteve 13 anos nos azuis do Restelo, tendo feito parte da equipa que ganhou o campeonato nacional em 1945-46 (marcou 14 golos em 22 jogos) e a Taça de Portugal de 1941-42 (foi ainda duas vezes campeão de Lisboa, em 1943-44 e 1945-46, e esteve em mais três finais da Taça de Portugal, perdidas, em 1939-40, 1940-41 e 1947-48).

Tirando a época de estreia, marcou sempre golos pelo Belenenses. Foram 73 no total, sendo as melhores épocas em 1945-46 (14 golos) e 1947-48 (13). Deixou de jogar em 1948 para se tornar treinador do Belenenses. No ano seguinte, ainda foi acabar a carreira na equipa de O Elvas, em 1949-50 (I Divisão), com apenas 30 anos. Sendo treinador-jogador, fez quatro jogos e obteve um golo. Nunca foi profissional, pois além de futebolista também trabalhava como eletricista.

Como treinador, além de Belenenses, orientou Farense, Sp. Espinho ou Barreirense, entre outros. No blogue FCB revela-se que treinou "o Barreirense em 1952-53 e 1954-55 e depois em 1970-71 (substituindo Edsel Fernandes), e ainda em 1982-83 e 1984-85 (entrou a meio, para substituir Joaquim Meirim)". Morreu a 2 de dezembro de 2011, no Barreiro, com 94 anos.

Na publicação que fez no Facebook, Ricardo Quaresma cita um bisneto de Artur Quaresma, revelando que o antigo futebolista "era um homem divertido, que mesmo nos maus momentos conseguia encontrar a alegria e a piada na vida. E que era um romântico sempre com um carinho bonito para os que o rodeavam".