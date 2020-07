Aprovado um playoff entre o 16.º da Liga NOS e o terceiro da 2.ª Liga

Os clubes profissionais aprovaram esta terça-feira, em Assembleia Geral Extraordinária, a introdução de um playoff (a duas mãos) entre o 16.º da Liga NOS e o terceiro classificado da 2.ª Liga na próxima temporada. A mesma foi aprovada com 28 votos a favor, 4 abstenções e 18 contra.Como Record deu conta no sábado, este novo playoff é inspirado na Bundesliga e colocará assim em cima da mesma a possibilidade de mais uma subida (ou descida) de divisão. Isto porque de entre os campeonatos com 18 equipas só em Portugal existem somente duas despromoções.Na mesma AG extraordinária foi também aprovada a regra dos cinco substituições num jogo, com 19 votos a favor, 4 contra e 22 abstenções.