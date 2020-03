Antigo jogador do Sporting envolve-se em confronto com adepto após derrota

stádio do Tottenham. Eric Dier saltou para as bancadas para se envolver numa cena de pancadaria com um adepto dos spurs. O desentendimento surgiu após o adeus dos spurs à Taça de Inglaterra, após derrota com o Norwich.



A Spurs fan racially abused Gedson so Eric Dier got into a scrap with him.



Huge respect to Dier, huge mentality pic.twitter.com/DgBbKENqqe — ML (@ml_thfc) March 4, 2020

O antigo jogador do Sporting, Eric Dier, perdeu a cabeça esta quarta-feira à noite após ser eliminado da Taça de Inglaterra e envolveu-se em cena de pancadaria com adepto nas bancadas do EO momento foi de tensão e levou à intervenção das autoridades.