Ansu Fati: o prodígio que esteve perto de Portugal

Como teria sido a carreira de Cristiano Ronaldo se tivesse ido jogar para o Arsenal e não para o Manchester United? – ele admitiu numa entrevista que isso esteve "muito perto" de acontecer. E o que teria acontecido se o pai de Ansu Fati, o guineense que com 17 anos é o novo prodígio do Barcelona, se tivesse fixado em Portugal (teve alguns empregos precários em Lisboa e no Algarve) e não no sul de Espanha?





ter nascido no país da seleção que quer representar; um dos pais ou um dos avós terem nascido nesse país; estar cinco anos ininterruptos no país.

"Provavelmente teria começado a jogar numa equipa algarvia, quem sabe se no Louletano, e agora estaria no Benfica ou no Sporting e na selecção nacional", responde àLuís José Pinguinha. O vice-presidente do Louletano, que durante 25 anos esteve à frente do futebol de formação do clube, foi o primeiro português a ver em acção Ansu Fati e lembra-se de ter ficado de boca aberta. Uma reação assim só tinha acontecido quando viu Cristiano Ronaldo."Foi em 1998, no torneio de verão do Louletano. O Ronaldo tinha 12 anos e veio cá com o Sporting. O jogo começou e ao fim de pouco tempo ele apanhou a bola, fintou quatro ou cinco adversários, rematou à entrada da área e fez um grande golo. Pensei: ‘Eh lá, quem é este miúdo? Que grande craque!’"Mais de 10 anos depois, em 2010, estava no hotel com as equipas de formação do Louletano que iam participar no torneio de verão da Escola de Fútbol Peloteros Sierra Sur de Sevilha, que engloba 18 municípios da região, quando lhe ligou o seu amigo José Luis Pérez Mena, o director técnico da escola. "O Louletano só jogava à tarde, mas ele disse-me: ‘Vou-te aí buscar de manhã, porque tens de ver um miúdo incrível’. E era mesmo. Jogava de cabeça levantada, fazia passes com o pé esquerdo, com o direito, mudava de flanco, fintava, fazia tudo com uma alegria e uma naturalidade, como se estivesse só a respirar".O pai de Ansu, Bori Fati, que tinha sido jogador de futebol e até chegou à selecção da Guiné-Bissau, imigrou para Portugal em 1999, tendo ficado três anos na região de Lisboa. Depois foi para o Algarve, trabalhando nas obras em Lagos e Portimão, até que se mudou para Espanha, quando arranjou emprego na construção de uma linha de caminho de ferro entre Córdoba e Málaga."De 2003 a 2006 foram tempos complicados, o meu visto caducou em Portugal e não tinha condições de me legalizar e de trazer a família para cá", contou Bori ao jornal A Bola, referindo que tudo mudou quando conheceu o deputado andaluz Manuel Sánchez Gordillo. "Ele foi decisivo, porque tratou-me dos papéis e pude trazer da Guiné a minha mulher e os meus quatro filhos".Chegaram em dezembro de 2009 e foram viver para Herrera, a 100 km de Sevilha, onde Bori trabalhou na divisão de limpeza da Câmara (conduzia um camião do lixo) e depois como motorista de Gordillo. Foi aí que José Luis Pérez Mena descobriu Ansu. "Ele e o irmão mais velho, Braima, começaram a jogar futsal no pavilhão municipal, e em poucos dias alguém alertou o Jordi Figueroa, o responsável pela escola dos Peloteros de Hererra, para ir ver o miúdo que brilhava nos jogos do pavilhão. Eu estava em Sevilha quando ele me ligou: ‘Tens de vir cá já ver este miúdo’. Quando o vi, fiquei espantado. Aquilo era futebol de rua, puro, selvagem, cheio de descaramento. Ele jogava a sorrir, divertia-se".Em duas semanas, tornou-se a estrela do Peloteros e chegou à seleção regional de Sevilha. "Ele era sempre o melhor jogador e melhor marcador nos torneios onde íamos", continua José Luis, que o viu seguir para o Sevilha ao fim de dois anos e meio, apesar da pouca vontade do pai, uma vez que Ansu tinha de fazer todos os dias 220 km de autocarro (ida e volta) para ir aos treinos. Com apenas 11 anos, Ansu mudou-se para o Barcelona (com a mãe e os irmãos, o pai só se lhes juntou em 2019). A transferência causou uma guerra com o Sevilha. "Como ele se recusou a assinar pelo Sevilha, nos últimos três meses da época proibiram-no de jogar e ele voltou para os Peloteros de Herrera. Treinava connosco e participou em vários torneios".Já no Barcelona, Ansu Fati esteve perto de se mudar para o Sporting. Em julho de 2019, quando a renovação com os catalães estava num impasse, o pai de Ansu Fati negociou a sua ida para o clube português e chegou a viajar para Lisboa, para reunir com dirigentes leoninos. Bori diria mais tarde, ao jornal A Bola, que Ansu mudaria-se para o Sporting se fosse para jogar na equipa principal, mas os leões queriam começar por colocá-lo nos juniores e não houve acordo. O Sporting referiu, num comunicado, que não chegaram a acordo devido às "verbas astronómicas praticadas nos escalões de formação" – falou-se em 3 milhões de euros de prémio de assinatura para um miúdo de 16 anos.Apesar de nunca ter vivido cá, Ansu Fati sempre teve uma grande ligação a Portugal. Primeiro, porque é fã de Ricardo Quaresma – com 6 anos, o avançado do FC Porto era o seu ídolo e tentava imitar as suas fintas e trivelas. Depois, porque é amigo de Umaro Embaló (atualmente a jogar no Benfica B), e até já passaram férias juntos. Em setembro de 2019, o pai falou desse desejo. "O meu sonho era ver o Ansu a jogar por Portugal e acredito que esse também era o sonho do meu filho. Agora é difícil. Tive contactos há algum tempo com um secretário-técnico do futebol de base da federação, chamado Joaquim Milheiro. Falámos muito bem e ficamos de falar no dia seguinte para deixar as coisas arrumadas. Mas essa pessoa não me voltou a ligar. Depois surgiram estes jogos do Ansu e a pressão da Espanha agora é muito forte, está todos os dias nos jornais e eu já fui procurado diretamente pelo presidente da Federação Espanhola", explicou Bori Fati."Ele sente-se como português e eu também o sinto. E seria fácil isso acontecer, bastava só o Umaro Embaló o convencer. É o grande amigo… falam-se todos os dias. Está nas mãos do Ansu, ele vai tomar a decisão. Sei que ele gostava de vestir a camisola de Portugal, porque encontraria alguns conterrâneos e outros africanos. Em casa anda sempre com uma camisola da seleção que lhe foi dada pelo Umaro Embaló", continuou Bori Fati. Ansu Fati entretanto naturalizou-se espanhol e já jogou pelos sub-21 de Espanha (frente a Montenegro, a 15 de outubro). Mas seria complicado, em termos legais, Ansu Fati jogar por Portugal, uma vez que não cumpre qualquer um dos requisitos:

Ansu Fati estreou-se pela equipa principal do Barcelona a 25 de agosto de 2019 (jogou 12 minutos frente ao Bétis) e entretanto já marcou cinco golos (em 20 jogos), tendo batido vários recordes. Quando se estreou a marcar, frente ao Osasuna, a 31 de agosto, tinha 16 anos e 304 dias, e foi o mais novo de sempre do Barcelona a fazer um golo na Liga espanhola, ultrapassando Bojan Krkic e Messi. O avançado guineeense tornou-se ainda o terceiro mais jovem a marcar no campeonato espanhol, apenas atrás de Fabrice Olinga (16 anos e 98 dias) e Iker Muniain (16 anos e 289 dias). Foi também o mais novo a bisar na Liga espanhola (a 2 de fevereiro, frente ao Levante), ultrapassando Junmi Jiménez (tinha 17 anos e 115 dias). Foi ainda o mais jovem a marcar na Liga dos Campeões (contra o inter de Milão, a 10 de dezembro), com 17 anos e 40 dias.

José Luis não se mostra surpreendido pelo sucesso do prodígio: "Tenho mais de 50 anos de futebol e já assisti a jogos de figuras como Pelé, Eusébio, Cruiff, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo… Mas como o Ansu… ele é fenomenal. Que miúdo com 16 ou 17 anos faz o que ele faz num estádio com 100 mil pessoas? Ele é selvagem e fantasista, mas também tem muita força mental". No futebol, continua, as coisas mudam depressa, mas se não tiver lesões e tudo correr "dentro do normal", Ansu "pode herdar o trono de Messi e Cristiano Ronaldo e ser o melhor do mundo nos próximos anos". Exagero ou profecia? Tem a palavra Ansu Fati.