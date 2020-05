Nem queria vir para Portugal - preferia Itália ou França e até foi a Montpellier negociar - mas acabou por trocar o Barcelona pelo FC Porto em 1990. Nos dragões, onde esteve 11 épocas, fez parte da equipa do penta e tornou-se uma referência: ainda hoje é o estrangeiro com mais jogos (474).





Tem sido complicado porque ninguém estava à espera disto. Aqui em Porto Alegre temos tentado seguir as ordens do Governo e a preocupação é protegermos os mais idosos. Tem de haver uma consciência coletiva muito grande.Sim, é uma pequena cidade do interior, a 250 quilómetros de Porto Alegre.No Brasil de Pelotas! É um clube pequeno mas conseguiu uma enorme façanha em 1983, quando ficou em 3º lugar no Brasileirão dois anos depois de ter Scolari como treinador. A equipa era espetacular e os adeptos são muito fervorosos, é impressionante! Os jogadores gostam de representar o Brasil de Pelotas muito por culpa da paixão dos adeptos.Desde cedo meti na cabeça que queria jogar no Brasil de Pelotas, o meu clube do coração. Queria vestir aquela camisola e consegui realizar esse sonho. As coisas aconteceram de uma forma natural, mas se me perguntar se imaginava jogar na seleção do Brasil, no Barcelona ou no FC Porto, obviamente não imaginava.Somos uma família de oito: quatro homens e quatro mulheres. Sou o mais novo e o meu irmão mais velho jogava futebol. Tinha qualidade mas nunca tentou ser profissional. Foi ele que me deu as minhas primeiras chuteiras e que me puxou mais para o futebol, mas sempre fiz tudo sozinho.