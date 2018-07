Representante do avançado holandês reuniu com advogados da SAD leonina, avança o Record.

Bas Dost vai mesmo regressar ao Sporting. O Record sabe que o empresário do goleador holandês esteve hoje reunido com advogados da SAD leonina.



Esta sexta-feira, foi ainda revelado que Bas Dost pediu para ser acompanhado por seguranças privados nas negociações com Sousa Cintra acerca de um possível regresso a Alvalade.





O avançado holandês foi agredido a 15 de Maio, em Alcochete. A sua mulher também foi ameaçada nessa altura.