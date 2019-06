Francisco Geraldes, de 24 anos, que representa o Sporting desde a formação, esteve na última época emprestado ao Eintracht Frankfurt, mas, após lesão, regressou aos 'leões' em janeiro.



O médio acabou por não ser opção para o treinador holandês Marcel Keizer, que apenas lhe deu tempo de jogo, como suplente utilizado, em três jogos da I Liga.



Antes de ser cedido ao Eintracht, 'Chico' Geraldes já tinha sido emprestado ao Rio Ave e ao Moreirense.



O anúncio da chegada de Francisco Geraldes ao AEK segue-se ao de David Simão, médio português de 29 anos que assinou contrato até 2022, após ter jogado na última época no Boavista e nos belgas do Antuérpia.

