Acompanhe aqui o último dia do mercado de transferências

O mercado de transferências de verão fecha esta segunda-feira. Veja aqui os principais destaques nacionais e internacionais.





O Sporting já tem sucessor para Raphinha (que foi transferido para o Rennes): vai receber Fernando Santos, jovem brasileiro de 20 anos, por empréstimo do Shakhtar Donetsk. Os leões procuram ainda um jogador que faça concorrência a Doumbia.Já relativamente a Bruno Fernandes, há uma incerteza que paira no ar. Enquanto há rumores que dizem que o clube arranjou um acordo para manter o jogador por mais uma época, o jornalista da ESP, Manu Martín assegura que Bruno Fernandes, capitão do Sporting, está quase fechado no Real Madrid.Além de Thierry Correia, que já chegou a Espanha para cumprir testes médicos no Valencia, também Diaby já está em Istambul para se juntar ao Besiktas.Quanto a Neymar Jr., o jogador deve manter-se a jogar no PSG, em vez de rumar de novo para Barcelona. Os catalães terão oferecido 130 milhões de euros, Rakitic e ainda emprestado de Dembélé, mas o clube francês não cedeu.E acompanhe no Record, em direto , as transferências do dia.