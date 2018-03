Davide Astori, capitão da equipa italiana de futebol Fiorentina, foi encontrado morto no hotel onde a equipa italiana estava instalada para o jogo com a Udinese. O jogador tinha 31 anos e terá sido vítima de doença súbita.



A sua morte motivou reacções emocionadas entre o mundo do futebol. Dentro de Itália, Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus, escreveu no Instagram uma carta a Astori, dedicada à sua filha. A menina, Vittoria, tem apenas dois anos.



Olá querido Asto,

Dificilmente fui capaz de exprimir publicamente um pensamento acerca de uma pessoa, porque deixei sempre que a beleza e a singularidade das relações, de afecto e estima recíprocos, não fossem instrumentalizadas ou desperdiçadas por quem não tem a delicadeza de respeitar certos laços.

No teu caso, preciso de fazer uma excepção à minha regra, porque tens uma mulher jovem e familiares que estão a sofrer, mas sobretudo a tua pequena filha precisa de saber que o seu pai era em todos os campos uma boa pessoa… uma grande boa pessoa… Eras a melhor expressão de um mundo antigo, ultrapassado, em que os valores como o altruísmo, a elegância, a educação e o respeito pelo próximo, eram a lei.

Obrigado de verdade, foste uma das melhores figuras desportivas com que me cruzei.

RIP

O teu fã Gigi.