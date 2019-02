Dolores Aveiro esteve no estádio de Alvalade. E acabou por assistir a uma serenata feita pelos adeptos do clube adversário.

Os adeptos do Benfica que estavam na bancada abaixo do camarote de onde a mãe de Cristiano Ronaldo assistiu ao jogo contra o Sporting, fizeram uma espécie de serenata a Dolores Aveiro.



Num vídeo divulgado nas redes sociais, podem ver-se vários adeptos a cantar: "E a Dolores é do Benfica".





Antes do início do jogo, Dolores tinha colocado uma mensagem nas redes sociais onde dizia que tinha ido a Alvalade ver o "clube do seu coração", o Sporting.O Benfica acabou por ganhar o jogo por 4-2.