Bernardo Silva renova pelo Manchester City até 2025

O Manchester City anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato de Bernardo Silva, até 2025. O internacional português chegou ao campeão inglês em 2017, proveniente do Monaco, e tem vindo a cimentar o seu lugar na equipa, sendo esta época um dos principais elementos da formação orientada por Pep Guardiola, com 9 golos e 10 assistências em 40 jogos oficiais."É uma honra estender o meu contrato com o Manchester City. Este clube oferece tudo o que um jogador precisa para cumprir as suas ambições profissionais, por isso não há outro lugar onde eu pretendesse estar agora. Assim que soube que o City queria que eu ficasse por mais tempo, não hesitei nem um segundo. Amo este clube, o treinador, os jogadores e os adeptos. Adoro o estilo de jogo que estamos a praticar e quero ganhar mais títulos aqui. O Manchester City dá-me a melhor oportunidade para alcançá-lo", disse o médio-ofensivo aos meios de comunicação do clube cityzen.